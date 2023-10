Pavard scaccia il fantasma Skriniar | eccellente debutto a San Siro – TS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 5 ottobre 2023)convince e delizia l’Inter nella prima da titolare a San. L’exè, ormai, solo un lontanissimo ricordo, come evidenzia TuttoSport. PRESENTE – È bastato un mese in nerazzurro di Benjaminper cancellare definitivamente i sei anni all’Inter di Milan. Il francese, che già dalle prime titolarità aveva dimostrato la propria superiore qualità, contro il Benfica ha deliziato con un’altra prestazione di classe e livello. La prima, di una lunga serie, si spera: perché effettivamente quella di martedì in Champions League è stata la prima volta dal 1? dia San. Il difensore, infatti, aveva giocato finora solo in trasferta: a Empoli, Salerno e San Sebastian. Il francese non ha bisogno di presentazioni, con l’esperienza e i trofei che ...