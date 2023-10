Pattinaggio di figura | Guignard-Fabbri trionfano allo Shanghai Trophy 2023 | debutto difficile per Rizzo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Buona anche la seconda per Charlénee Marco. La coppia di danza azzurra infatti dopo il largo successo al Lombardiaha trinfato ancheTophy, gara internazionale didiandata in scena nell’omonima città cinese questa settimana, mostrando un miglioramento evidente nel segmento più lungo. Gli allievi di Barbara Fusar Poli infatti, piazzandosi al comando anche in una rhythm dance viziata da una sbavatura nel secondo set di twizzles, ha aumentato vistosamente il suo vantaggio nella free dance, toccando quota 126 punti e migliorando dunque i tre unità il riscontro della competizione di Bergamo totalizzando 203.28, score lontanissimo dagli inseguitori. Al secondo posto infatti si sono piazzati ...

