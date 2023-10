Patricia Jane?ková | l’addio alla stella nascente dell’opera europea

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 5 ottobre 2023) È con profondo dolore che il mondo della musica salutaJane?ková, scomparsa a soli 25 anni dopo una coraggiosa battaglia contro il tumore al seno. La giovane cantante soprano, nata in Germania da genitori slovacchi e cresciuta a Ostrava, era diventata un simbolo europeo della lotta al cancro, ispirando migliaia di persone con la sua forza e determinazione. Il suo talento era emerso in giovane età, e la sua carriera aveva preso il volo dopo la sua partecipazione a “Talentmania“, il reality show che l’aveva lanciata sulle scene musicali slovacche. Nel 2014, la sua voce angelica l’aveva portata a trionfare al Concorso Internazionale di Musica Sacra a Roma, e due anni dopo aveva ottenuto una prestigiosa borsa di studio per perfezionare il suo talento ad Arezzo. Tuttavia, all’inizio del 2022, la sua carriera si era bruscamente interrotta con l’annuncio della ...