Parigi 2024 | Russia e Bielorussia invitate all’assemblea generale del Comitato Olimpico Europeo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Spyros Capralos, presidente del, ha confermato che i Comitati olimpici nazionali die Bieloparteciperanno da remotoin programma domani e sabato ad Istanbul in Turchia. “Quest’anno abbiamo invitato alla nostra assemblea sia ilnazionale russo che bielorusso. Sono nostri membri e saranno presenti come ogni altronazionale”, ha detto il dirigente greco che è anche membro del CIO. A meno di un anno dai Giochi diil tema relativo alla partecipazione degli atleti russi e bielorussi, in forma individuale e a livello neutrale, resta sempre caldo. Capralos ha affermato che che il suo organismo “seguirà l’esempio ...

Un altro tassello che si incastra alla perfezione per Team USA in vista dei prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024 . Joel Embiid , MVP in carica ...

... a partire da LeBron James e Steph Curry , che si sono dette pronte a scendere in campo con la nazionale americana a. Per Team USA , inoltre, si tratta di un colpo straordinario in ...

L'atleta in questi giorni impegnata ai Mondiali paralimpici di scherma. 'Ha smesso di fare campagne dirette per la vaccinazione dopo gli attacchi subiti come testimonial, ma resta straconvinta della n ...Philadelphia 76ers and reigning NBA MVP Joel Embiid has decided to play Team USA in the 2024 Paris Olympics, sources tell @TheAthletic @Stadium. Embiid decided among USA, France and Cameroon.