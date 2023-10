Paolini-Sabalenka oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Pechino 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Jasminese la vedrà contro Arynanegli ottavi di finale del WTA 1000 di(cemento outdoor), torneo di scena sui campi della capitale cinese. La toscana è reduce da due vittorie abbastanza sofferte, in cui ha rimontato un set di svantaggio rispettivamente contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia e la wild card locale Yue Yuan. Ora l’asticella si alza clamorosamente. Per accedere ai quarti di finale, infatti, servirà un’impresa contro la nuova numero uno del mondo. Quest’ultima ha aperto la sua trasferta asiatica sconfiggendo in due set prima la wild card statunitense Sofia Kenin e poi la qualificata britannica Katie Boulter. Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità (1-1).lo scorso anno è riuscita a pareggiare i conti prevalendo in rimonta nel secondo turno ...