Panico zanzara killer | aumentano le vittime in Italia I consigli del ministero

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Salgono a 298 ini casi confermati di West Nile. Il virus da inizio maggio ha mietuto 18: 5 in Piemonte, 9 in Lombardia e 4 in Emilia Romagna. I dati Sul totale dei casi, 172 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (35 Piemonte, 52 Lombardia, 19 Veneto, 1 Liguria, 53 Emilia Romagna, 5 Puglia, 1 Calabria, 1 Sicilia, 3 Sardegna, 1 caso importato dall'Ungheria e 1 dalla Francia); 65 casi sono stati identificati in donatori di sangue (13 Piemonte, 31 Lombardia, 4 Veneto, 1 Friuli Venezia Giulia, 15 Emilia Romagna, 1 caso importato dalla Germania); 61 sono stati i casi di febbre (5 Piemonte, 17 Lombardia, 32 Veneto, 6 Emilia Romagna, 1 Puglia). Primo caso confermato di infezione da virus West Nile (Wnv) nell'uomo dall'inizio della sorveglianza per il ...