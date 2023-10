Palmeri espone un paradosso | «La Juventus tifa l’Inter | il motivo!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La, fuori dall’Europa, è costretta are Inter in Champions League. Il pensiero di, che spiega anche il motivo? Tancredisu Twitterun curiosoche coinvolge le due acerrime rivali: «LaInter nelle prossime due giornate di Champions: infatti il Salisburgo è al momento l’immediata inseguitrice della Juve per l’ultimo posto disponibile per il Mondiale per Club 2025, e se non vincesse le prossime due non potrebbe matematicamente più raggiungerla». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...