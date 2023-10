Palazzo Trevisani | si parte ma “Muovetevi…” Foto

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono finalmente partiti i lavori propedeuci al restauro di, edificio storico che sorge lungo Corso Vittorio Emanuele, dagli anni del post terremeto 1980 simbolo dei buchi neri della città di Avellino. Dichiarato inagibile dalla fine degli anni ’60 già fortemente danneggiato dai bombordamenti del 1943, grazie alla tenacia dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Festa, in particolare nell’ultimo hanno ha visto l’accelerata determinante per chiudere l’accordo con i proprietari ( sotto la mediazione dell’amministratore di condonio, l’avvocato Carmine Ciccone) e avviare i lavori di messa in sicurezza conservativa non più rinviabili. Un progetto redatto in ottemperanza ai vincoli previsti dalla Soprintendenza per un valore economico di circa 5 milioni di euro frutto anche delle agevolazione ...