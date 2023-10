Palazzo Palladini di Un posto al sole è su Airbnb | per dormire come in una soap

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 5 ottobre 2023)di Unalè sue dal 17 ottobre i fan delladi Rai 3 possono finalmente realizzare il sogno di passare una notte nella celebre tenuta in cui si svolgono, per la maggior parte, tutte le storie della serie ambientata a Napoli, che in realtà è Villa Volpicelli. E non finisce qui. Perché per garantire un’esperienza immersiva e indimenticabile, gli appassionati di UPAS potranno incontrare il cast e visitare il set. Per prenotare, va mandata una richiesta a partire da martedì 17 ottobre 2023 alle ore 11:00 a questo link. Il soggiorno, dal costo di 101,00 euro, previsto per mercoledì 8 novembre, andrà alla persona che è arrivata per prima. Dal 17 ottobre prossimo, dunque, sarà possibile approfittare di questo accordo unico siglato da ...