Pagelle Borussia Dortmund-Milan 0-0 | i voti del CorSport | “Giroud a secco”

Borussia Dortmund-Milan 0-0 MILAN Maignan 6,5: tiene in partita il Milan nel primo tempo con almeno tre parate parate. Sempre sicuro nelle uscit...

Secondo risultato a occhiali di fila per il Milan nel Gruppo F di Champions League al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund. Nel complesso ...

DORTMUNDSi conclude senza gol la trasferta tedesca del Milan con ilDortmund. La squadra di Pioli ... LE

Pagelle Borussia Dortmund-Milan 0-0: solo Leao e Fikayo Tomori Pianeta Milan

Borussia Dortmund-Milan, le pagelle: Leao si accende a folate, Bensebaini inesauribile - Sportmediaset Sport Mediaset

I rossoneri non sono riusciti a bucare la porta nel corso della trasferta con il Borussia Dortmund dopo aver creato numerose occasioni. Fra i più rammaricati è il capitano Davide Calabria che, ai ...Borussia Dortmund-Milan, pagelle e tabellino della partita di Champions League. Un altro pareggio per 0-0 per i rossoneri Un altro pareggio, un altro 0-0, un altro punto, un altro rimpianto. Si può si ...