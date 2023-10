Pagelle a confronto | ma Leao?? I voti discutibili di Borussia-Milan

La squadra di Garcia ha accettato ila viso aperto, mostrando personalità e sfrontatezza, ... Ledel Napoli . Meret 5,5 Bravo in avvio su Rodrygo, un po' incerto su Vinicius. Di ...Poi teleguida i compagni e perde qualcheper una stanchezza fisiologica MOURINHO 7: La squadra è con lui, lo stadio pure. La pressione è tanta ma la sua Roma la gestisce bene e rialza la ...

Feralpisalò-Spezia 1-2, pagelle a confronto: Kouda il migliore per la ... Calcio Spezia

Pagelle a confronto: Man e Hernani sugli scudi Forza Parma

Il cammino in Champions League del Milan è finora piuttosto deludente. Due punti in due partite ma, soprattutto, nessun gol segnato. L'attacco rossonero non è… Leggi ...La Lazio vola in trasferta per la seconda giornata di Champions e affronta il Celtic. Sarri ripropone Immobile dal 1', ai suoi lati Felipe Anderson e… Leggi ...