Padel | Fip Platinum Sardegna | Gonzalez Garrido e Sanchez Capra ok col brivido

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Cagliari, 5 ott. - (Adnkronos) - Qualcuno ha sofferto di più, qualcuno meno. Ma i big del Fiphanno tutti passato il turno, accedendo ai quarti di finale in programma venerdì. Il torneo internazionale dipromosso dalla Regione Autonoma della, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, con il Patrocinio del Comune di Cagliari è entrato nel vivo subito con un. Momoe Javier, teste di serie numero 2 del tabellone maschile, hanno rischiato grossissimo. Contro ‘Pincho' Fernandez e Pablo Cardona,sono stati per due volte a un punto dalla sconfitta, prima di riuscire a capovolgere il match e chiudere 4-6 7-6 6-4 in due ore e 19'. E una magia di ...

Cagliari, 2 ott. - (Adnkronos) - C'è un'altra italiana al via del Fip Platinum Sardegna . Martina Pugliesi , 36enne di Tivoli, in coppia con la ...

C'è un'Italia che domina alPlatinum di Sardegna. Il day 3 al Tennis Club di Cagliari ha regalato il passaggio ai quarti di finale per tre azzurre di punta - Carolina Orsi, Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena - più la ...C'è un'Italia che domina alplatinum di Sardegna, i campionati di. Il day 3 al Tennis club di Cagliari ha regalato il passaggio ai quarti di finale per tre azzurre di punta - Carolina Orsi, Giorgia Marchetti e Chiara ...

Lo spettacolo del Fip Platinum a Cagliari, Carraro: "Livello altissimo" La Gazzetta dello Sport

FIP Platinum Sardegna su SuperTenniX, Sainz: "L'Italia oggi è tra le ... FITP

È in corso per tutta la settimana, al Tennis Club Cagliari, il Fip Platinum Sardegna: uno degli eventi di spicco in Italia del padel per il 2023, con diversi fra i principali giocatori al mondo e un m ...Cagliari, 5 ott. - (Adnkronos) - C'è un'Italia che domina al FIP Platinum di Sardegna. Il day 3 al Tennis Club di Cagliari ha regalato il passaggio ai quarti di finale per tre azzurre di punta - Carol ...