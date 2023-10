Osimhen | arriva un Cicciobello dedicato all’attaccante nigeriano al costo di 70 euro

(Di giovedì 5 ottobre 2023)fa ancora parlare di sé. Questa volta non per il rinnovo o qualche altro Tik Tok. Giochi Preziosi ha messo sul mercato unaldi 70. Tutto riporta a lui, dalla mascherina ai capelli tagliati con il ciuffo biondo. Non ci sono dei loghi che riportano al Napoli ma il club azzurro, che non ha autorizzato la vendita del bambolotto, ha chiesto...

Il presidente della Federcalcio Gravina dice la sua sulla questione Osimhen : si è detto preoccupato per l’intero sistema calcio Osimhen , in questi ...

Il Caso Osimhen ha scatenato un polverone, scatenando la reazione di diversi addetti ai lavori. In giornata è arriva to il pensiero di un ...

Vicotr Osimhen ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram. Lo ha fatto per chiarire non c’è alcun a frattura con i tifosi del Napoli e per ...

La Giochi Preziosi ha messo in vendita un nuovo tipo di ‘Cicciobello ’, questa volta ispirato all’icona del Napoli , Victor Osimhen . Victor Osimhen è ...

Leggi anche- Napoli, tensione altissima via social: il video - parodia della discordia e le foto con la maglia del Napoli rimosse da Instagram e Facebook Intanto sale l'attesa per il lancio ...Dopo torte, uova di Pasqua, pizze e panini, Victordiventa anche un giocattolo. È in arrivo infatti 'Cicciobello bomber ', il bambolotto ispirato all'attaccante nigeriano con tanto di mascherina nera, maglietta azzurra del Napoli e capelli ...

Arriva il Cicciobello ispirato ad Osimhen ma il Napoli non ne sa nulla Corriere dello Sport

Osimhen diventa un bambolotto: arriva Cicciobello bomber. Il Napoli denuncia Giochi Preziosi la Repubblica

Roberto Rambaudi, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Certe gare non hanno bisogno di essere preparate, i giocatori basta che sentano quella music ...Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ne esce rinforzato dalla gara col Real Madrid. Il Napoli è un big team italiano ed europeo e se l’è giocat ...