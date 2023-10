Osimhen a rischio senza rinnovo | da gennaio 2025 può firmare con chi vuole

Tiene banco il Caso Victor Osimhen in casa Napoli , il nigeriano è arrivato allo scontro con la società di De Laurentiis in tarda notte. Da un ...

È scoppiato il caso Osimhen a Napoli. Sì, perché mentre i Campioni d’Italia attraversano un momento non facile per risultati e gioco dopo la sbornia ...

È bastata una vittoria convincente della SSC Napoli a far scatenare i giornali del Nord. L’edizione odierna di Tuttosport , in prima pagina, ...

Poi c'è la variabile impazzita dell'Imperatore - presidente: ilè che il tormentone del contratto di(la ciccia vera dello scontro in atto) diventi una bomba a tempo. Faccia l'...riceve in area, punta Nacho e cerca il cross. Il difensore spagnolo entra in scivolata, con ... andando a contrasto in quel modo si aumenta il volume del corpo accettando ildi ...

Rinnovo Osimhen, il Napoli ha fretta: non vuole correre questo rischio CalcioNapoli1926.it

Cds - Rischio Osimhen: da gennaio 2025 può firmare gratis per qualsiasi club Tutto Napoli

Victor Osimhen ha sempre il suo vecchio contratto, guadagna 4 milioni e mezzo, ha una serie di bonus per gol e prestazioni ...ForzAzzurri.net - la Repubblica - ADL proverà a riaprire la trattativa con Osimhen: non vuole perderlo a zero. L'edizione odierna del quotidiano, ha commentato le ...