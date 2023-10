Ortopedici | ‘triplicati traumi da sport in over 65 | tecniche ‘fast’ per guarire’

Leggi su forzearmatenews

Vanno in bicicletta o in moto, praticano tennis, padel, trekking, sci, viaggiano e lavorano: sono i 'giovani anziani', gli over 65 che oggi fanno sport e hanno una vita molto attiva, e che per questo rischiano, fratture a ginocchio, caviglia e gomito, 'incidenti' triplicati negli ultimi anni. Con i sistemi tradizionali la guarigione sarebbe troppo lenta per il recupero desiderato, per questo chi ha 65, 70 o più anni verrà trattato in tutti gli ospedali italiani con le tecniche finora riservate ai giovani, che consentono una guarigione più rapida. Lo assicurano ortopedici e traumatologi ospedalieri italiani (Otodi) riuniti nel loro congresso annuale, il 'Trauma meeting', al via oggi a Riccione, che precisano: "per ora accade solo nei reparti più attrezzati, ma tra breve diventerà lo standard".