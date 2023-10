Oroscopo Paolo Fox venerdì 6 Ottobre 2023 | Toro stanco

Leggi su zon

(Di giovedì 5 ottobre 2023) L’diFox per oggi,Ariete Con la Luna dissonante è possibile che qualcosa non vada per il verso giusto: devi fare solo le cose che ti piacciono.Queste giornate sono di recupero. E’ probabile che ancora le questioni economiche siano in sospeso. Gemelli Se ci sono due storie in ballo bisognerà fare una scelta.sarà agitato per i sentimenti. Cancro In questo fine settimana c’è solo un calo di umore, ma ricordiamolo: nulla potrà scalfire le tue certezze. Leone Non vorrei che per occuparti troppo del lavoro e dei soldi dimenticassi l’amore: ci vuole più comprensione. Vergine Entro poco potresti riscoprire una grande passione. Comunque, ci sarà più tempo da dedicare alla tua famiglia. Bilancia Si annuncia ...