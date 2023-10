Ordinanza fuochi a Pontecagnano | Lanzara a tutela di persone | animali e territorio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Sindaco diFaiano, Giuseppe, conn. 31 del 03.10.2023, ha disposto il divieto dell’accensione e del lancio did’artificio e di razzi, dello sparo di petardi e dello scoppio di bombette, razzi ed altri artifici pirotecnici in tutto ilcomunale. Il provvedimento si è reso necessario al fine di evitare l’uso improprio ed imprudente di tali strumenti durante feste e manifestazioni. Inoltre, si è inteso ridurre il diffondersi di polveri sottili, ma anche salvaguardare gli, particolarmente turbati da questo tipo di fenomeni acustici. Come si legge nel documento, sono esclusi dal divieto isilenziosi ed a basso consumo acustico. Per coloro i quali non rispetteranno la nuova ...