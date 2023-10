Omar Di Felice ritenta l’impresa | fino al Polo Sud in bicicletta

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 ottobre 2023)Divuole riprovare a raggiungere ilSud in bici. Dopo che nel 2022 non ha potuto, per problemi familiari, cimentarsi in questo viaggio, ecco che il ciclista italiano tenterà di nuovo di raggiungere la meta prestabilita. Il percorso prevede la partenza dalla costa antartica di Hercules Inlet, dopodiché il passaggio a sud della Nuova Zelanda dove raggiungerà il ghiacciaio Everett, per poi da lì ritornare al. Lì si imbarcherà in un aereo per la costa atlantica e poi per il Cile. In tutto saranno 1500 km di sella. Compirà il tragitto in completa autonomia, con un’attrezzatura quasi tutta Italiana e con una slitta attaccata dietro. Nessuno è mai riuscito ad arrivare alesclusivamente in. SportFace.