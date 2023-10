Nutella | TikToker la prepara in casa | È buonissima | bastano solo quattro ingredienti per un risultato perfetto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ununahome-made, gustosa e salutare, servendosi di soli: ecco quali Laè molto più di una semplice crema spalmabile al cioccolato e alle nocciole; è un'icona gastronomica che ha conquistato il cuore e il palato di milioni di persone in tutto il mondo. Questa deliziosa bontà ha una storia affascinante che affonda le sue radici in Italia, ed è diventata un simbolo della passione per il cibo e del piacere della dolcezza. È stata creata negli anni '60 da Pietro Ferrero, un pasticciere italiano, che ha inventato questo prodotto per rispondere alla necessità di un cibo economico e gustoso da spalmare sul pane. Lo sanno anche i bambini, laè ildi un mix di cioccolato, nocciole, zucchero ...