Nuove munizioni dagli Usa all' Ucraina Ma scoppia il caso con l' Onu

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Gli Stati Uniti hanno fornito all'più di un milione diiraniane confiscate nel Golfo alla fine dello scorso anno. Il trasferimento è avvenuto a seguito di undi sequestro perseguito dal dipartimento di giustizia di Washington di un carico diretto in Yemen alle forze Houthi in violazione di un embargo sulle armi delle Nazioni Unite. «Con questo trasferimento di armi, le azioni di confisca del dipartimento di giustizia contro un regime autoritario stanno ora sostenendo direttamente la lotta del popolo ucraino contro un altro regime autoritario. Continueremo a usare ogni autorità legale a nostra disposizione per sostenere l'nella sua lotta per la libertà, la democrazia e lo stato di diritto», l'annuncio del procuratore generale degli Stati Uniti, il ministro della Giustizia Merrick Garland. ...

Dalla società thai sono arrivaterichieste per limitare la compravendita di armi. USA - IRAN - UCRAINA L'esercito americano invierà all'Ucraina più di un milione diprecedentemente ......che già in settimana verranno trasferite agli arsenali ucraini di migliaia di armi e... rafforzi il suo esercito, riavvii il suo complesso militar - industriale e guardi aopportunità ...

L'Ucraina rivendica un raid delle forze speciali con scontro a fuoco in Crimea - Trump: "Biden faccia pagare all'Europa gli aiuti a Kiev" - Trump: "Biden faccia pagare all'Europa gli aiuti a Kiev" RaiNews

L’invio di nuovi aiuti all’Ucraina tuttavia incontra la ferma opposizione ... Washington è il primo Paese per fondi e materiale d’arma inviati dal 24 febbraio 2022. Solo in termini di munizioni e ...Tajani annuncia l'ottavo pacchetto di aiuti militari, ma il titolare della Difesa chiede cautela: "Verifichiamo ciò che siamo in grado di dare". Meloni non si esprime sulle armi ma per la prima volta ...