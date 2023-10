Nuova Specie di Granchio | il Crocifisso | Trovata nel Mare Adriatico

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Chieti - A poco più di un mese dalla scoperta della secondadiblu nelle acque dell', emerge un nuovo "intruso": il(Charybdis feriata). Questaè originaria delle acque tropicali e subtropicali dell'Oceano Indiano e Pacifico. Il primo esemplare di questaè stato catturato al largo delle coste di Senigallia ed è ora oggetto di studio da parte dei ricercatori dell'Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del Consiglio nazionale delle ricerche di Ancona (Cnr-Irbim). Ilè noto per le sue dimensioni considerevoli, con esemplari maschi che possono pesare fino a un chilogrammo. Inoltre, è unaampiamente commercializzata ...

Caretta caretta è l'unica specie di tartaruga marina che nidifica lungo le coste del Mar ...

