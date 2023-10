Numeri amari per la sinistra | inflazione dimezzata col governo Meloni e nessun taglio alla sanità

(Di giovedì 5 ottobre 2023) L’ti prende a schiaffi, recita una famosa pubblicità. Vero, ma intanto qualcosa si muove sul fronte occidentale, sarebbe il titolo di un film, nonostante le politiche aggressive sui tassi portate avanti dBce. I conti li ha fatti il capogruppo di Fratelli d’Italia,Camera, Tommaso Foti. E sono conti che fanno masticare amaro la: “Quando si è insediato ill’era a 11.8% in più. Oggi stiamo al 5.3%. Vi è quindi stata una azione che indubbiamente ha ridotto l’che – pur essendo una tassa occulta – colpisce le famiglie meno abbienti. Il trimestre che abbiamo di fronte è quello chiave per l’economia”. L’e il “carrello tricolore” Dietro l’angolo del supermercato, ...

Magari ci ha illuso visto che poi i digiuni sono stati lunghi e. Eppure la si ricorda sin nei ... Ma sono convinto che gli All Blacks possono crescere: hanno iper farlo. La partita di ...Dato questo che cozza clamorosamente con irelativi alla raccolta differenziata di ... via Praga), est (viale del Fante; via Puglisi; via Campolo), sud (via; via Dante; via Malaspina; via ...

Numeri amari per la sinistra: inflazione dimezzata col governo ... Secolo d'Italia

Fernet-Branca: la storia di un amaro alle erbe diventato simbolo di ... La Nuova Riviera

La competizione internazionale approda per la prima volta in Italia: 130 giudici da 55 Paesi e 2380 campioni in degustazione. Al centro della gara i ...