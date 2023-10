Novità su Fedez e il suo ricovero | nuovi esami | verità sulle dimissioni e futuro a X Factor

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La settimana scorsaè stato portato d’urgenza in ospedale perché due ulcere gli hanno causato un’emorragia interna. Dopo 24 ore dile sue condizioni erano migliorate, ma purtroppo domenica ha avuto un altro sanguinamento e l’artista è finito nuovamente in sala operatoria. A distanza di qualche giorno l’Ansa ha fatto sapere che il rapper adesso è stabile e infatti mercoledì ha potuto vedere anche il figlio Leone. Adesso ci sono dellepositive e arrivano da Adnkronos. La nota agenzia di stampa ha rivelato che gli ultimiai quali è stato sottoposto il cantante avrebbero dato esito positivo e quindi il peggio sarebbe passato. Al contrario però delle voci che parlavano dientro una settimana, Adnkronos ha reso noto che per una data precisa ci sarà bisogno di ulteriori ...

Anticipazioni giovedì 5 ottobre: la prima puntata di Bootcamp Per i 4 giudici(che in questa ... In apertura di Bootcamp ci sarà unaessenziale, che anticiperà di fatto l'inizio delle ......eascolteranno con attenzione i 12 concorrenti della propria squadra per selezionare i magnifici 5 che andranno agli Home Visi t, a cui sarà dedicata la puntata del 19 ottobre. La grande...

Come sta Fedez Chiara Ferragni in uscita dall'ospedale: “Meglio ... IL GIORNO