“Non fare così” Reazione a Catena | concorrente in panico | Liorni costretto a intervenire

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 ottobre 2023) ““, l’imbarazzo della concorrentre. Da alcuni i giorni ci sono nuove campionesse in carica. Sono “Le amiche in onda” che hanno spodestato “I tre a metà”. Il trio è composto da due pugliesi doc ed una di adozione: Valeria Rizzo è originaria di Castro ma abita a Lecce; Mariluna Deleonardis è originaria di San Michele Salentino (provincia di Brindisi), ma vive a Mantova dove lavora; infine Donatella Farina è originaria di Pisticci in provincia di Matera, ma vive a Foggia per lavoro. Durante l’ultima puntata del seguito programma di Marcoin onda su Rai1 alle 18:45 dopo La Vita in Diretta è successo qualcosa di molto particolare. Certo non è la prima volta che l’emozione gioca un brutto scherzo. Succede agli addetti ai lavori, figurarsi se non possa succedere anche ai concorrenti. Stavolta è stata Mariluna de ...