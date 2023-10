Non è il giudice a decidere il salario. Sindacati e imprese si riapproprino di quello che è loro

“Noi al Consiglio non facciamo politica“. Con queste parole, in una nota diffusa martedì mattina, il gruppo al Csm di Magistratura indipendente (Mi) ...

La giudice di Catania che ha emesso una sentenza che mette in discussione le nuove norme sull'immigrazione non è imparziale . Lo ha sostenuto il ...

Leggi Anche Csm, Magistratura indipendentefirma l'atto a difesa delladi Catania: così la corrente ha stretto un patto con la destra di governo Come ammette la stessa delibera approvata, ...Tutela che evidentemente il sindacatoè in grado di garantire. Legittimando peraltro l'intervento del- come ha stabilito la Cassazione - in tutti quei casi in cui si ritiene che lo ...

Csm, Magistratura indipendente non firma l’atto a difesa della giudice di Catania: così la corrente ha… Il Fatto Quotidiano

Perché la giudice di Catania non ha applicato il decreto del governo Corriere della Sera

Devono in altri termini riappropriarsi di quello che è loro. Altrimenti troveranno sempre un giudice, e non a Berlino.Se vuoi fare politica, non fai il magistrato". Lo scrive sui social il leader di Italia viva, Matteo Renzi. "I magistrati che partecipano a manifestazioni politiche, di parte - come pare abbia fatto ...