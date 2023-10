Non è che siano cambiati molto questi Conservatori

Un pareggio e una vittoria per le squadre italiane nelle ultime partite della 2ª giornata di Champions League . Il Milan non riesce a sblocca rsi dal ...

La Promessa , anticipazioni dal 9 al 13 ottobre . Cruz gela Curro e gli rivela che Lorenzo non è suo padre . Cruz e Alonso sono ancora in ...

Restano anche da vagliare le condizioni psicofisiche dell'autista su cui sarà effettuata l'autopsia per escludereavesse assunto sostanzeconsentite, oltreaccertamenti tecnici sul ...Matt Gaetz , 41 anni, avvocato nato a Hollywood ,quella Hollwyood , ma in Florida , da nove mesi era il sassolino nello stagno repubblicano al centro del pulsare dei cerchi. La frondaha ...

Non è la prima volta che un governo “diserta” le commemorazioni di ... Pagella Politica

Il Papa: «Non è un parlamento. Vero protagonista è lo Spirito Santo» Avvenire

Due parole che in quelle mille telefonate sono ritornate decine di volte, perché non esistono termini alternativi per definire quello che successo». Mauro Luongo, comandante dei vigili del fuoco, non ...Ai tempi, per rendere l’idea, non era stato ancora raggiunto l’accordo di Parigi (12 dicembre 2015) che permise alla crisi climatica di uscire dalla bolla comunicativa e politica. Ora, invece, anche ...