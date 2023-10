Nobel per la Letteratura | Fosse | E' un grande onore

Una guida essenziale per imparare a conoscere il (fino ad oggi) poco noto autore norvegese, da molti definito come il nuovo Samuel Beckett.

Il Nobel per la letteratura va allo scrittore, poeta e drammaturgo norvegese Jon Fosse per «le sue opere teatrali e di prosa innovative che danno ...

Registratipartecipare e scopri il programma È la settimana dei: scopri quali sono le previsioni e i nomi dei vincitori Wired ha aperto il canale Whatsapp: iscriviti subito! La questione ...Registratipartecipare e scopri il programma È la settimana dei: scopri quali sono le previsioni e i nomi dei vincitori Wired ha aperto il canale Whatsapp: iscriviti subito! La questione ...

Giovedì 5 ottobre, in via Lombardia 36, è stata inaugurata la scuola secondaria di primo grado intitolata a Rita Levi-Montalcini, premio Nobel per la Medicina 1986, alla presenza di Piera Levi ...Premio Nobel per la Letteratura 2023 a Jon Fosse: ecco chi è lo scrittore norvegese, che cosa ha scritto e perché ha vinto.