Nobel per la letteratura a Jon Fosse Ecco chi è

(Di giovedì 5 ottobre 2023) e quali sono le motivazioni dietro l’assegnazione del prestigioso riconoscimento Il Premioper la2023 è stato assegnato all’autore norvegese Jon, “per le sue opere teatrali e la prosa innovative che danno voce all’indicibile”. Fanno sapere dall’Accademia di Stoccolma che “La sua immensa opera scritta in norvegese Nynorsk e che abbraccia una varietà di generi è costituita da una ricchezza di opere teatrali, romanzi, raccolte di poesie, saggi, libri per bambini e traduzioni. Sebbene oggi sia uno dei drammaturghi più rappresentati al mondo, è diventato sempre più riconosciuto anche per la sua prosa”. Jonè uno scrittore e drammaturgo norvegese, nato a Haugesund il 29 settembre 1959. È considerato uno dei più importanti autori contemporanei, e le sue opere sono state tradotte in quaranta ...

Jon Fosse è rimasto "sorpreso ma non troppo" all'annuncio del Premio per la Letteratura 2023. Lo scrittore norvegese, 64 anni, il cui nome circolava da circa vent'anni, lo ha detto all'emittente pubblica norvegese Nrk, come riferisce la France Presse.

