Nobel per la Chimica a Bawendi | Brus ed Ekimov | i tre ricercatori dei «punti quantici»

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Hanno portato i colori nella tecnologia e per questo hanno vinto ilper la2023: Moungi G., Louis E.e Alexei I.sono stati i primi a capire che nel mondo delle nanoparticelle le regole dellatradizionale non valgono più e che sono le dimensioni a determinare le proprietà, come il colore. A comportarsi in questo modo bizzarro sono i «quantum dot», o «...