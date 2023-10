Nobel letteratura a Jon Fosse | scrittore e drammaturgo norvegese

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il premioper la2023 è stato assegnato alloJon, nato il 29 settembre del 1959, è autore di diverse opere anche tradotte in italiano.Tra queste il "Teatro" (Editoria&Spettacolo) Melancholia, e Insonni editi da Fandango, Mattino e sera, pubblicato da La Nave di Teseo come i primi due volumi della trilogia Settologia. Nella motivazione l'Accademia delspiega cheè stato premiato per le sue "opere innovative di teatro di prosa che danno voce all'indicibile". video width="746" height="420" ...

Il premio Nobel per la letteratura 2023 è stato assegnato allo scrittore norvegese Jon Fosse per le sue "opere innovative di teatro di prosa che ...

Il poeta Premioucciso dal golpe di Pinochet", pubblicato da Chiarelettere. Ma l'evento è anche l'occasione per un omaggio al vincitore del riconoscimento svedese per lanel 1971, ...AGI - Un premioper laannunciato quello assegnato a Jon Fosse , lo scrittore norvegese che da una ventina d'anni finiva tra i candidati al massimo riconoscimento dell'Accademia di Svezia ed e ...

A Jon Fosse il premio Nobel per la Letteratura 2023 Avvenire

Nobel letteratura 2023, premio al norvegese Jon Fosse Adnkronos

Per denunciare l'uccisione del grande autore, subito dopo l'insediamento di Pinochet al governo "Verità per Neruda" è il titolo di un incontro che si terrà il 9 ottobre all'Istituto Cervantes di Roma, ...Il premio Nobel per la letteratura 2023 va allo scrittore e drammaturgo norvegese Jon Fosse, per “le sue opere innovative e la prosa che danno voce all'indicibile". Già annoverato tra… Leggi ...