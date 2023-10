Nobel letteratura 2023 a Jon Fosse | chi è il Beckett norvegese autore di romanzi-mondo tutti da scoprire

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Per una volta, il suo nome era tra i papabili: a vincere ilper laè stato Jon, scrittore, poeta e drammaturgo, 64 anni,di un romanzo-diviso in...

Jon Fosse è rimasto "sorpreso ma non troppo" all'annuncio del Premioper la2023. Lo scrittore norvegese, 64 anni, il cui nome circolava da circa vent'anni, lo ha detto all'emittente pubblica norvegese Nrk, come riferisce la France Presse.... Jon Fosse - Getty Editorial 05/10/2023 Jon Fosse libri Jon Fosse- per - la -opere Jon Fosse premio2023 Premioper la2023 premio - ...

Nobel letteratura 2023, premio al norvegese Jon Fosse Adnkronos

Premio Nobel Letteratura 2023 a Jon Fosse: scrittore e drammaturgo norvegese, ha dato "voce all'indicibile" Virgilio Notizie

Per una volta, il suo nome era tra i papabili: a vincere il Nobel per la Letteratura è stato Jon Fosse, scrittore, poeta e drammaturgo norvegese, 64 anni, autore di un romanzo-mondo diviso in sette ...(Agenzia Vista) L'autore norvegese Jon Fosse è stato scelto dal Comitato che oggi ha annunciato il vincitore del Nobel per la Letteratura "per le sue opere teatrali e la prosa, innovative, che danno ...