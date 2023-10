Nobel chimica 2023 va ai punti quantici

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Confermata la fuga di notizie circolata sui media svedesi: ilper laè stato assegnato a tre scienziati: Moungi Bawendi del Massachusetts Institute of Technology (MIT) 62 anni nato a Parigi, Louis Brus dell’Università Columbia, 80 anni americano e Alexei Ekimov che lavora alla Nanocrystals Technology, 78 anni nato in Unione Sovietica, “per la scoperta e la sintesi dei”, che rappresenterebbero “un seme importante per le nanotecnologie”. Il riconoscimento va, dunque, alla scoperta dei quantum dot oche hanno rivoluzionato le applicazioni basate sulle nanotecnologie nelle comunicazioni, nell’ottica, fino ai futuri computer superveloci e alla diagnosi per immagini nella biomedicina. I...

