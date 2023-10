Nintendo European Championship 2023 | rivelate le date delle competizioni

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Sono stateledel. Scopriamole insieme in questa news dedicata L’Europa scende in campo per affrontare nuove sfide con l’, l’imperdibile appuntamento targatoche vedrà come protagonisti i migliori giocatori del nostro continente di cui sono statele. La competizione, in programma nel weekend del 7 e dell’8 ottobre, si svolgerà su Splatoon 3 e Mario Kart 8 Deluxe, due dei titoli più acclamati dai fan dei videogiochi competitivi online. Dopo una entusiasmante sessione di qualifiche online e offline, che ha visto il suo culmine nella ...