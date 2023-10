Nintendo Chiuderà l’Infrastruttura Online di Wii U e 3DS nel 2024

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 5 ottobre 2023)ha di recente annunciato una notizia che segnerà la fine di un’era per molti appassionati di giochi:per le console Wii U e 3DSi battenti all’inizio di aprile. Sebbene la data precisa debba ancora essere comunicata, questa notizia ha già scosso profondamente la comunità dei giocatori. Cosa Comporta questa Decisione? Questa decisione comporta una serie di cambiamenti significativi. In primo luogo, il supporto per il multiplayer, le classifiche e la distribuzione digitale di contenuti e aggiornamenti verrà interrotto definitivamente. Ciò significa che i giocatori non potranno più sfidarsiin giochi popolari come Mario Kart 8 o Super Smash Bros., e non avranno accesso alle funzionalità ...