Newcastle-Psg | disastro tattico di Luis Enrique

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ieri sera si è conclusa la seconda parte di questo nuovo turno di Champions League. Ovviamente non sono mancate le sorprese. Doveva essere la sera delle conferme per il Psg e invece nella splendida cornice del St James’ Park, il risultato finale dice 4-1 per gli inglesi. Dalla “furia” New Castle alPsg firmato. Il tecnico spagnolo rimedia una sconfitta ed ammette subito le sue responsabilità “Sono il primo e ultimo responsabile”, ha detto Lucho in conferenza stampa. Senza però rimettere in discussione nessuna delle sue scelte. Anzi, per l’ex c.t. della Spagna il suo Psg non è andato così male, almeno “fino agli ultimi trenta metri”. È la che il Psg ha peccato di concretezza. Ma più che un’autocritica si tratta di una critica che rischia di provocare tensioni nel reparto di Mbappé. Comunque sia per ...