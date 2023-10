Newcastle - Psg | disastro tattico di Luis Enrique

Il Psg affonda in casa del Newcastle e subisce, dopo il 6-1 incassato nel 2017 contro il Barcellona, la seconda peggior sconfitta di sempre della ...

Ieri sera si è conclusa la seconda parte di questo nuovo turno di Champions League. Ovviamente non sono mancate le sorprese. Doveva essere la sera ...

Una sconfitta amara per il Psg contro il Newcastle ieri in Champions League; gli inglesi si sono imposti per 4-1. La squadra di Luis Enrique, ...