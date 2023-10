Newcastle-PSG 4-1 | Donnarumma sbaglia ancora | ecco il video

Inaspettato crollo del Psg in Inghilterra contro il Newcastle dell'ex milanista Tonali , salutato all'uscita dal campo dalla standing ovation dei ...

Che il sorteggio per il Milan non fosse stato dei migliori lo si era capito sin dal giorno dell’urna di Monte-Carlo, ma dopo due giornate ne ...

Questa sera, mercoledì 4 ottobre, si son giocate le restanti gare di UEFA Champions League valide per il secondo turno della fase a gironi. Tante ...

Nel gruppo E della Lazio l' Atletico Madrid dà spettacolo in Champions League. La squadra di Simeone va sotto in casa contro il Feyenoord per due ...