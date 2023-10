(Di giovedì 5 ottobre 2023) Mesi prima del colpo di stato militare di luglio in Niger, funzionari dell’antiamericano hanno visitato l’ambasciata statunitense a Niamey: temevano che l’incapacità del governo nigerino di far fronte all’avanzata dei gruppi ribelli avrebbe potuto produrre il presupposto perché i militari (o qualcun altro) prendessero l’iniziativa con un rovesciamento istituzionale. Secondo quanto riportato dal solitamente informatissimo “Spy Talk”, il capo della stazione della Cia nigerina aveva respinto con sicurezza l’idea, certo che non sarebbe successo, sicuro che il presidente Mohamed Bazoum non avrebbe avuto problemi. Spy Talk è lo spazio Substak in cui Jeff Stein, veterano dell’informazione sull’intelligence, raccoglie insights e una serie di contributi informati da esperti del settore. Quanto scritto non è chiaramente confermabile, ma solitamente affidabile. Anche ...

Torchlight AI è una società di intelligence statunitense, con base in Florida, che come suggerisce il nome impiega modelli di intelligenza ...

Torchlight AI è una società di intelligence statunitense, con base in Florida, che come suggerisce il nome impiega modelli di intelligenza ...

... il territorio nazionale in via prioritaria, il vicino Ciad, che ospita il quartier generale delle forze francesi, oppure altri teatri africani in cui la Francia è presente. Secondo fonti ...Come studioso di politica e relazioni internazionali, ho esplorato la situazione della sicurezza e l'aumento dell'insurrezioneper oltre un decennio. A mio avviso, le azioni della Francia ...

Nel Sahel in fiamme, il problema è sempre di più il terrorismo Formiche.net

I colpi di coda dell'imperialismo occidentale nel Sahel Contropiano

Ossia non vede quello che accade a 360°. Oppure manca una sintonizzazione, perché mai come nel Sahel in questo periodo, i due dossier – stabilità interna e lotta al terrorismo – sono connessi. E non è ...Dopo circa due mesi di dispute tra la Francia e il nuovo regime militare in Niger, il presidente Emmanuel Macron ha finalmente deciso il 24 settembre di ritirare l’ambasciatore francese e le forze mil ...