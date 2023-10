Nazionale | Spalletti beccato dalle telecamere | cosa ha fatto durante Atalanta-Juventus in tribuna

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 5 ottobre 2023) L’ex allenatore del Napoli in vista delle prossime gare dellava in tutti gli stadi per valutare chi convocare Tra circa due settimane laitaliana di Lucianotornerà in campo per cercare di ottenere più punti possibili ed avvicinarsi alla qualificazione per il campionato europeo in Germania. Il primo incontro sarà contro Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.