Il Servizio di sicurezza civile ucraino (Sbu) ha confermato per la prima volta la responsabilità degli attacchi dell’ottobre 2022 e di luglio 2023 e ...

Attacco missilistico da parte delle forze armate di Kiev contro la penisola occupata. In fiamme un cantiere navale a Sebastopoli . Mosca: " colpite ...

Mercoledì l'Istituto per lo studio della guerra ha riferito che almeno 10erano state trasferite a Novorossijsk, a circa 230 miglia da Sebastopoli. Gli esperti hanno suggerito che questo sia un ...Mosca starebbe spostando parte della flotta dal porto di Sebastopoli a Novorossijsk per sottrarre lea ulterioti attacchi ucraini.

Navi russe in fuga da Sebastopoli. Accordo storico UE sulle crisi ... Liberi oltre le illusioni

Navi russe via da Sebastopoli per paura di attacchi ucraini: no comment del Cremlino Globalist.it

Uno degli strike ha provocato danni irreparabili a un sommergibile classe Kilo, così come ad una nave da assalto anfibio. Un altro ha centrato il comando forse causando vittime. Già in passato i russi ...Londra. L’Agenzia marittima delle Nazioni Unite si sta allontanando dal suo ruolo imparziale a causa della “pressione esterna” e viene utilizzata nell’interesse di “un gruppo minore di beneficiari”, c ...