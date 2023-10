Nata per te | la storia vera da cui è tratto il film

Leggi su screenworld

(Di giovedì 5 ottobre 2023)per te,del 2023, racconta ladi Luca Trapanese e di Alba, una bambina con sindrome di Down, in cerca di una famiglia che la adotti. Ilè un adattamento del romanzo autobiografico che lo stesso Luca Trapanese ha scritto per raccontare la sua. Luca e Alba hanno affrontato un lungo e tortuoso viaggio prima di incontrarsi. Lui, uomo single e omosessuale con un forte desiderio di paternità. Con il suo compagno, decide di presentare una richiesta di affido temporaneo e viene contattato dalla magistrata del Tribunale di Napoli, la quale lo convoca per un colloquio al momento in cui la piccola Alba, neocon sindrome di Down, viene abbandodalla madre in ospedale dopo il parto. “Io ed Alba insieme oggi siamo una ...