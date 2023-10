Nata per te | la storia vera che ha ispirato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ilper te racconta ladi Luca Trapanese che, nel 2017, ha adottato Alba, bambina con sindrome di Down abbandoalla nascita. Luca, dopo una lunga battaglia al tribunale di Napoli, è stato il primo single omosessuale in Italia a diventare genitore. Da questa esperienza è nato un libro, scritto da Luca Mercadante e Luca Trapanese, su cui si basa la pellicola. Alba oggi ha sei anni e Luca Trapanese, ora assessore del Comune di Napoli, ha avviato una comunità per ragazzi disabili senza genitori, “Il borgo Sociale” ed una casa famiglia per bambini con gravi malformazioni, unica in tutto il Sud Italia, “La Casa di Matteo”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Trapanese (@trapaluca) Nato a Napoli il 14 gennaio 1977, ...