Nata per te | la recensione del film di Fabio Mollo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ilper te, 2023. Regia:. Cast: Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo, Barbora Bobulova e Iaia Forte. Genere: Drammatico. Durata: 113 minuti. Dove l’abbiamo visto: Anteprima stampa. Trama: Cosa fare quando nel proprio intimo si avverte un forte desiderio di paternità ed accudimento ma si è single? Per Luca la risposta è sempre stata il volontariato, soprattutto nei confronti dei bambini meno fortunati o con delle difficoltà fisiche evidenti. Tutto, però, è destinato a cambiare quando in un ospedale di Napoli nasce Alba. La piccola è affetta dalla sindrome di Down, un motivo che spinge la madre ad abbandonarla e che risveglia in Luca la necessità di esserci per lei. Per questo motivo inizia il lungo percorso per ottenere almeno il suo affidamento. Ma in Italia non si tratta di una questione facile ...