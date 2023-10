Napoli | spuntano i primi treni nuovi della Circumvesuviana | ecco come sono fatti all' interno

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 5 ottobre 2023), laè pronta a mettere in circolazione i: sui social compaiono le immagini diall'Laè una rete ferroviaria suburbana che collegaa varie località nell'area metropolitana e nella zona costieraCampania. Questo sistema di trasporto pubblico svolge un ruolo fondamentale nella mobilità di chi vive nella regione e per i numerosi turisti che visitano l'area del Vesuvio e la Costiera Amalfitana. La storia di questa ferrovia risale alla fine del XIX secolo, quando fu costruita per collegare il capoluogo campano alle cittadine costiere e alle località dell'entroterra, attraverso un percorso circolare ...