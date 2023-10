Napoli | richiesta di De Laurentiis a Piotr Zielinski

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 5 ottobre 2023)è indubbiamente uno dei giocatori delche ha ottenuto le prestazioni più elevate in questa stagione. Il calciatore polacco sta dimostrando di essere un elemento essenziale per la strategia di gioco di Rudi Garcia. Per questo motivo, è molto probabile che Degli farà qualche. De: la L'articolo