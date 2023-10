Napoli-Real Madrid | un tifoso | «Sono entrati illegalmente col mio biglietto | sono tornato in Toscana»

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Prima didi martedì sera, siverificati attimi di incomprensione tra une gli steward ai tornelli del Maradona. A raccontarlo è lo stesso, Pasquale Perillo, che a Radio Punto Nuovo ha raccontato di essere stato trattato come un truffatore. Lui, però, ill’aveva pagato. «Qualcuno è entratocol miostato trattato come un truffatore pur avendo tutto in regola!rimasto fuori dopo essere venuto di proposito dalla! Ho scritto alla Ssc, ma non c’è tutela! Almeno altre 15 persone hanno avuto lo stesso problema in Curva B ...

Il Napoli esce con zero punti dalla sfida di Champions del Maradona contro il Real Madrid . C'è comunque soddisfazione per la prestazione...

Contro il Real Madrid il Napoli non è riuscito a conquistare punti. I blancos hanno vinto e portato a casa tre punti importanti per il ...

Le pagelle di Meret per la partita di ChampionsMadrid 2 - 3 . CORSPORT Meret 6 " Capisce subito che la noche è dura quando al 6' piomba Rodrygo: buona respinta. Senza colpe sui gol, ...Grave episodio denunciato da un tifoso e la replica del direttore di ticket one Caos bigliettiMadrid, la storia del tifoso Pasquale Perillo: 'Qualcuno è entrato illegalmente col mio biglietto, sono stato trattato come un truffatore pur avendo tutto in regola! Sono rimasto fuori ...

Bellingham, reazione da brividi all'inno Champions in Napoli-Real Madrid (VIDEO) AreaNapoli.it

Napoli-Real Madrid, parte il contest sull'urlo Champions: il Maradona è già da record Tutto Napoli

Sarà una gara difficile per il Napoli che affronterà un’avversaria che non regala nulla, ma se giocherà come ha fatto col Real Madrid la vince. Mi è piaciuta quella gara, peccato per quel passaggio ...Il Barcellona potrebbe non aver a disposizione una delle sue stelle in vista del Clasico con il Real Madrid, in programma il prossimo 28 ottobre. Robert ...