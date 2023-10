Napoli | presentata la maglia speciale per Halloween

Ottobre è iniziato e vuol dire solo una cosa: Halloween. Ilnegli ultimi anni si è caratterizzato per sfornare maglie speciali nelle ricorrenze . Da Natale a San Valentino fino alla festa statunitense come nello scorso anno. Anche per questa stagione, ...Per informare e sensibilizzare le persone, nelle piazze die Firenze è stata realizzata un'... A Milano, invece, è stata, nella cornice della Milano Design Week, "Re - generation", l'...

NAPOLI TIENE A BATTESIMO LA STAGIONE INTERNAZIONALE ... Federazione Italiana Scherma

Gevi NapoliBasket, domani alle 10 la squadra presentata al Comune Radio Kiss Kiss Napoli

Il Napoli ha presentato la sua nuova maglia a tema Halloween che sarà indossata nella prossima partita contro la Fiorentina.Anche per questa stagione, Emporio Armani 7 insieme al club hanno svelato la maglia per Halloween. Napoli, Cajuste presenta la maglia speciale La presentazione è avvenuta con un video pubblicato sui ...