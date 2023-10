Napoli | il report dell’allenamento in vista del match contro la Fiorentina

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ildi Rudi Garcia è tornato ad allenarsi dopo la sconfittail Real Madrid di ieri sera in Champions League. Ecco ilIldi Rudi Garcia è tornato ad allenarsi dopo la sconfittail Real Madrid di ieri sera in Champions League. Ecco ildel sito web ufficiale azzurro.– Dopo la gara di Champions League con il Real Madrid e una giornata di riposo, ilha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano illadi domenica allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente il gruppo ha ...