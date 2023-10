Napoli contro Cicciobello Bomber | attacco al bambolotto di Osimhen

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il club azzurro minaccia azioni legali Il, ilispirato a Victor. Ildel centravanti nigeriano fa la sua apparizione e il, noto per l’attenzione estrema ai diritti di immagini legati ai contratti dei calciatori, alza la voce., non ci vuole un fenomeno per capirlo, rappresenta. La maglia azzurra, in assenza di loghi ufficiali, ricorda quella del. Il numero 9 spicca sulla confezione e sugli indumenti del pupazzo. I capelli biondi e soprattutto la maschera protettiva, cheindossa dopo un grave trauma al volto, sono eloquenti. “Con riferimento alla notizia, ...