Napoli | ‘Cicciobello Bomber’ a forma di Osimhen | la risposta del club

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ilrisponde con un comunicato ufficiale al “Cicciobello, bambolotto con la fattezze di VictorNegli scorsi giorni sui social si era diffuso un’immagine di tale “Cicciobello Bomber“, un bambolotto adi Victorcon tanto di maschera. Ilha deciso di prendere subito le distanze con un comunicato. Di seguito il comunicato.official statement: “We’re denying any report on the Italian media about releasing kids toyinspired by Victorinshirt”. “That product was not authorized by the— we will settle this issue in court”. https://t.co/S5rCJTTco2 pic.twitter.com/g8RLYS9GxE — Fabrizio Romano ...